СМИ сообщают об аресте Фирташа в зале австрийского суда, пресс-служба олигарха опровергает

Информация об аресте не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе олигарха.

Во вторник, 21 февраля, украинский олигарх Дмитрий Фирташ был задержан в здании суда после того, как его судья вынес решение о том, что миллиардер может быть выдан США, где он должен предстать перед судом по обвинениях в коррупции.

После того, как судья Венского апелляционного суда огласил заключительные замечания после удовлетворения апелляции прокуроров США, Фирташ выглядел потрясенным, передает Kyivpost

В свою очередь, пресс-служба Фирташа опровергла, что он арестован в зале суда.

"Информация об аресте не соответствует действительности. Там не было полиции. Судебный пристав оттеснил журналистов, которые не давали Фирташу выйти из зала суда", - сообщили в пресс-службе, передает"Украинская правда".

Ранее сообщалось, что коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе экстрадиции гражданина Украины, бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, по запросу американских правоохранителей.

Сегодня в Высшем земельном суде австрийской столицы Вены состоялось заседание по апелляции прокуроров на отказ экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей.

Судья предоставил Фирташу право последнего слова, однако он отказался от него, присоединившись к доводам защиты.

Отмечается, что перед началом судебного заседания Фирташ сказал журналистам, что в случае позитивного решения хотел бы вернуться в Украину, но от других комментариев отказался.

Дмитрий Фирташ объявлен в международный розыск Испанией и США. Таким образом, ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у этих стран действуют соглашения об экстрадиции. Арест также ожидает Фирташа в Украине. Одной из немногих стран, куда он мог бы направиться, остается РФ.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционного суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США. В Соединенных Штатах олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии.



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