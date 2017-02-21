 

СМИ сообщают об аресте Фирташа в зале австрийского суда, пресс-служба олигарха опровергает

21 февраля 2017 г. 19:11
Источник: Зеркало недели
12 просмотров

Информация об аресте не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе олигарха.

Во вторник, 21 февраля, украинский олигарх Дмитрий Фирташ был задержан в здании суда после того, как его судья вынес решение о том, что миллиардер может быть выдан США, где он должен предстать перед судом по обвинениях в коррупции.

После того, как судья Венского апелляционного суда огласил заключительные замечания после удовлетворения апелляции прокуроров США, Фирташ выглядел потрясенным, передает Kyivpost  

В свою очередь, пресс-служба Фирташа опровергла, что он арестован в зале суда.

"Информация об аресте не соответствует действительности. Там не было полиции. Судебный пристав оттеснил журналистов, которые не давали Фирташу выйти из зала суда", - сообщили в пресс-службе, передает"Украинская правда".

Ранее сообщалось, что коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию прокуратуры Австрии на решение суда первой инстанции об отказе экстрадиции гражданина Украины, бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, по запросу американских правоохранителей.

Сегодня в Высшем земельном суде австрийской столицы Вены состоялось заседание по апелляции прокуроров на отказ экстрадиции Фирташа в США по запросу американских властей.

Судья предоставил Фирташу право последнего слова, однако он отказался от него, присоединившись к доводам защиты.

Отмечается, что перед началом судебного заседания Фирташ сказал журналистам, что в случае позитивного решения хотел бы вернуться в Украину, но от других комментариев отказался.

Дмитрий Фирташ объявлен в международный розыск Испанией и США. Таким образом, ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у этих стран действуют соглашения об экстрадиции. Арест также ожидает Фирташа в Украине. Одной из немногих стран, куда он мог бы направиться, остается РФ.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционного суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США. В Соединенных Штатах олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии.
 

 https://twitter.com/shustry/status/834050939136917504

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.