 

СМИ: Трамп должен помнить, чего от него хочет Путин

26 января 2017 г. 19:48
Источник: Укринформ
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Несмотря на множество советов различных экспертов как президенту США Дональду Трампу приблизиться к России, мало кто из них предложил какое-либо понимание целей Москвы - однако правительство президента России Владимира Путина не скрывает, чего он хочет на самом деле.

Об этом говорится в статье эксперта American Foreign Policy Council Стивена Бланка для издания Newsweek.

"Она (Россия - ред.) стремится к избавлению от санкций, признанию оккупированного Крыма частью России, демилитаризации НАТО в Балтийском и Черноморском регионе, уничтожению американской системы противоракетной обороны, признанию режима Башара Асада в Сирии, а также равенству России с США", - пишет автор. Это формальное признание того, что Кремль называет "многополярностью", исключает популяризацию западной демократии или защиту прав человека в России либо в ее так называемой "сфере влияния".

Экспорт "путинизма" - коррумпированности государственных и частных институтов ради выгоды небольшой правящей клики, которая правит безоговорочно и безнаказанно - является основным условием выживания российского режима. Таким образом, Москва продолжает давить на Вашингтон и Европу.

Как пишет Бланк, Москва пыталась устроить переворот в Черногории с помощью сербских экстремистов, усилила информационную войну в Германии и США, а также оживила разворачивание своей армии против НАТО, прибегая при этом к ядерным угрозам.

Путин может и отказался отвечать на высылку русских дипломатов из Вашингтона, но его "война" не прекратилась, напротив, расходы на нее увеличились, отмечает автор. Эта война пролоджается более десяти лет, и одни только переговоры его не остановят.

Психологически и институционно правительство Путина не может осознать, что его никто не атакует. В 2005 году министр обороны России в то время Сергей Иванов заявил, что Россия в состоянии войны, даже невзирая на то, что никто ее не объявлял. А в 2016 году он сказал Financial Times: "Мы воспринимаем Холодную войну как норму жизни".

Для того, чтобы Трамп и весь Запад могли действительно эффективно вести переговоры, им нужно понять цели России и то, как можно заставить Москву сесть за стол и согласиться на реальные результаты. Российские чиновники от Путина и более низкого ранга часто и публично давали понять, что не считают все постсоветские страны и страны бывшего Варшавского договора в действительности суверенными.

Российская информационная война и поддержка конфликтов по всей Евразии, а также поддержка экстремистских сил в Европе указывают на убеждение Москвы, что целостность стран ничего не значит. Путин на данный момент предлагает новую форму "интеграции" странам ОДКБ, а также заявляет о "защите русскоязычного населения" и этнических россиян за рубежом как о важном элементе своей внешней политики.

Более того, в рамках нового мирового порядка Россия хочет, чтобы Запад снова инвестировал в ее экономику и торговал с ней. Это необходимо для обогащения элит и подкупа западных институтов. Идет речь не только о российской поддержке политических партий во Франции и Греции, но и о привлечении организованной преступности наподобие того, как уголовный мир работает на интересы России в Испании.

Поэтому Запад должен использовать свои рычаги, чтобы отбросить такой сценарий. Это означает не только необходимость укрепить блок НАТО, чтобы он мог эффективно сдерживать все угрозы. Идет речь также и о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в ЕС, укрепить его единство, согласованность и способность развивать демократию в странах-участницах, подытожил Бланк.

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