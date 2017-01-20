СМИ узнали об отставках в Кремле после взлома украинскими хакерами почты Суркова

Содержимое электронной почты помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, которое оказалось в распоряжении украинских хакеров из организации КиберХунта, привело к отставкам в Кремле, пишут российские Ведомости.

Как сообщает издание со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации российского президента, в декабре уволился руководитель аппарата Суркова Александр Павлов и эта отставка может быть напрямую связана со скандальной перепиской.

Собеседник не стал говорить о мотивах, однако дал понять, что Павлов ушел в связи "с претензиями по работе".

В управлении президента РФ по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков, СМИ сообщили, что Павлов уволился по собственному желанию.

Напомним, 24 октября советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко подтвердил информацию, распространенную группой украинских хакеров КиберХунта, о взломе почтового ящика помощника президента РФ Владислава Суркова.

Перед этим хакеры заявили, что им удалось взломать почту Суркова, где были найдены документы, подтверждающие намерения организовать в Украине досрочные парламентские и президентские выборы. Также в документах говорится о дестабилизации ситуации посредством создания федеративного образования в Закарпатской области, вероятном вмешательства Венгрии и Румынии и др.

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что подлинность большинства документов из взломанной хакерами почты помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова, опубликованных в Сети, фактически подтверждена.

"Большинство из тех документов, нами фактически подтверждена их подлинность, их соответствие документам, которые нами ранее изымались у лиц, которые непосредственно связаны с российскими спецслужбами и работают завербованные на российские спецслужбы", - сказал он.

После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с опубликованной хакерами якобы перепиской помощника Путина Владислава Суркова и что Сурков не пользуется электронной почтой.

