 

СМИ: В России лайнер едва не столкнулся с самолетом НАТО

05 января 2017 г. 13:43
Источник: Корреспондент
85 просмотров

Российский пассажирский лайнер экстренно снизился во время полета на Курилы, чтобы избежать столкновения с иностранным военным самолетом, предположительно НАТО, сообщает Интерфакс.

Как рассказал агентству военный источник, самолет Bombardier российской авиакомпании в ночь на 5 января вылетел с Сахалина на Курильские острова. Когда он набрал высоту шесть тысяч метров, диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли.

"Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", - отметил источник.

Выйти на связь с пилотом неопознанного самолета диспетчерам так и не удалось. По словам источника агентства, удалось зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта.
По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, подчеркнул собеседник агентства.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.