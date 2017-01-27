 

СМИ: Внезапно умер "чиновник ДНР", который занимался "возрождением" Дебальцево

27 января 2017 г. 18:58
Источник: УНИАН
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В один день с первым главарем "ЛНР" Валерием Болотовым умер "чиновник" самопровозглашенной "ДНР" Сергей Третьяков.

По данным сепаратистских СМИ, Третьяков скончался на территории, оккупированной террористической организацией "ДНР". Предполагаемой причиной его смерти называют тромб.

В некрологах отмечается, что "заместитель министра труда и социальной политики ДНР" занимался "возрождением социальной сферы" в оккупированном Дебальцево.

На сайте центра "Миротворец" отмечается, что Третьяков, 1973 года рождения, проживал в Донецке. На "должность" был назначен лидерами боевиков "ДНР" в марте 2015 года.

Сбежавший в Россию бывший украинский политик Олег Царев подтвердил смерть первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова в Московской области.

 

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