СМИ: Внезапно умер "чиновник ДНР", который занимался "возрождением" Дебальцево

В один день с первым главарем "ЛНР" Валерием Болотовым умер "чиновник" самопровозглашенной "ДНР" Сергей Третьяков.

По данным сепаратистских СМИ, Третьяков скончался на территории, оккупированной террористической организацией "ДНР". Предполагаемой причиной его смерти называют тромб.

В некрологах отмечается, что "заместитель министра труда и социальной политики ДНР" занимался "возрождением социальной сферы" в оккупированном Дебальцево.

На сайте центра "Миротворец" отмечается, что Третьяков, 1973 года рождения, проживал в Донецке. На "должность" был назначен лидерами боевиков "ДНР" в марте 2015 года.

Сбежавший в Россию бывший украинский политик Олег Царев подтвердил смерть первого главаря «ЛНР» Валерия Болотова в Московской области.