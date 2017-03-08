Смоленская катастрофа: Польша хочет осмотреть обломки Ту-154М, которые Россия отказывается вернуть

Польская прокуратура намерена добиться разрешения от российских властей на инвентаризацию обломков разбитого самолета Ту-154М в Смоленске, сообщает Радио Польша со ссылкой на заявление радиостанции RMF FM.

На данный момент прокуратура Польши готовит запрос в Россию по вопросу поездки в Смоленск следователей, которые проводят расследование причин авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М.

Отмечается, что после уточнения деталей запроса о правовой помощи он будет отправлен в РФ. "Однако все зависит от россиян и их ответа на просьбу польских прокуроров", - заявила RMF FM.

Следователи должны увидеть, в каком состоянии находятся обломки Ту-154М, сфотографировать их, описать и обозначить отдельные его части в качестве доказательной базы.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что РФ отказывается вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М. В связи с этим в ближайшее время Варшава собирается подать в Международный суд в Гааге жалобу на РФ.

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска разбился президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши с президентом Лехом Качиньским и рядом других высокопоставленных представителей польской власти на борту. В результате катастрофы погибли все 96 человек.

Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.