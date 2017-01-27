 

СНБО одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017

27 января 2017 г. 20:14
Источник: РБК-Украина
21 просмотр

Кабмину поручили утвердить показатели оборонного заказа с учетом госбюджета-2017

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017 год и поручил правительству их утвердить. Об этом говорится в сообщении СНБО.

Сообщается, что СНБО рассмотрел основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года. Также он вынес решение утвердить одобренные показатели с учетом расходов, предусмотренных бюджетом.

В частности, оборонным заказом предусмотрено обеспечить ВСУ и другие военные формирования новым вооружением и военной техникой, в том числе современными ракетными и артиллерийскими системами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой и так далее.

"Укроборонпром" заявляет об отсутствии средств на новейшую военную технику.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.