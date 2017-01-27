СНБО одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017

Кабмину поручили утвердить показатели оборонного заказа с учетом госбюджета-2017

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017 год и поручил правительству их утвердить. Об этом говорится в сообщении СНБО.

Сообщается, что СНБО рассмотрел основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год и прогнозные показатели на следующие два года. Также он вынес решение утвердить одобренные показатели с учетом расходов, предусмотренных бюджетом.

В частности, оборонным заказом предусмотрено обеспечить ВСУ и другие военные формирования новым вооружением и военной техникой, в том числе современными ракетными и артиллерийскими системами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой и так далее.

"Укроборонпром" заявляет об отсутствии средств на новейшую военную технику.

