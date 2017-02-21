Со счета Януковича пытались снять 100 млн - суд

На счетах в банке Глобус находились 100,64 млн грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда Киева от 8 февраля, опубликованное 20 февраля. По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал эти средства.

19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица "Всеукраинского банка развития", владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк "Глобус".

После этого была предпринята попытка снять эти средства со счетов в "Глобусе".

Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников "Всеукраинского банка развития".

Однако в ГПУ утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович. А сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года "с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка". Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.