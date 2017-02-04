 

Сон помогает сохранить одни воспоминания и забыть другие – ученые

04 февраля 2017 г. 20:53
Источник: Зеркало недели
30 просмотров

Ученые заявили о том, что одно из предназначений сна – помочь забыть одни воспоминания и запомнить те, которые могут понадобиться в будущем, сообщает The Independent.

В ходе исследования ученые поместили мышей в небольшой вольер, а затем ударили их слабым ударом тока. После чего одной группе мышей дали сильнодействующий препарат, который мешал им спать, а вторая хорошо выспалась. После чего мышей поместили в новый вольер. Отдохнувшая группа спустя некоторое время начала его исследовать, а группа под воздействием препарата постоянно медлила в ожидании удара тока. По мнению исследователей, это означает, что мыши, которые пребывали под действием препарата, не смогли забыть воспоминания, связанные с ударом тока.

По мнению исследователей, это было связано с тем, что мозг мышей содержал все воспоминания, которые мыши получили в течение дня.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.