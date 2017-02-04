Сон помогает сохранить одни воспоминания и забыть другие – ученые

Ученые заявили о том, что одно из предназначений сна – помочь забыть одни воспоминания и запомнить те, которые могут понадобиться в будущем, сообщает The Independent.

В ходе исследования ученые поместили мышей в небольшой вольер, а затем ударили их слабым ударом тока. После чего одной группе мышей дали сильнодействующий препарат, который мешал им спать, а вторая хорошо выспалась. После чего мышей поместили в новый вольер. Отдохнувшая группа спустя некоторое время начала его исследовать, а группа под воздействием препарата постоянно медлила в ожидании удара тока. По мнению исследователей, это означает, что мыши, которые пребывали под действием препарата, не смогли забыть воспоминания, связанные с ударом тока.

По мнению исследователей, это было связано с тем, что мозг мышей содержал все воспоминания, которые мыши получили в течение дня.

