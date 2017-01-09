 

Сотрудничество с РФ важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии

09 января 2017 г. 18:16
Источник: Интерфакс-Украина
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Диалог с Россией позволит внести вклад в урегулирование многих конфликтов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Выступая на конференции послов в Анкаре, министр отметил, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал М.Чавушоглу, которого цитируют турецкие СМИ.

Говоря о сирийском конфликте, он заявил, что "Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии".

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - ИФ) на севере этой страны", - сказал Чавушоглу.

Он заверил, что "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии".

В ходе выступления перед турецкими дипломатами министр пояснил, что ожидает от следующей американской администрации согласия на экстрадицию в Турцию проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации в прошлом году неудавшейся попытки госпереворота.

Кроме того, по словам Чавушоглу, США после прихода на президентский пост Дональда Трампа могут прекратить сотрудничество с курдскими ополченцами из сирийских "отрядов народной самообороны" (YPG).

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