Совбезу ООН указали на нарушение прав человека в Крыму

Украина напомнила Совету безопасности ООН о том, что Россия нарушает права человека в оккупированном ею Крыму.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время выступления на заседании СБ ООН, сообщает в Twitter Украинская миссия в Организации объединенных наций.

"Оккупационная власть в Крыму осуществляет многочисленные нарушения прав человека и пытается уничтожить самобытность коренного народа - крымских татар", – сказал он.

По словам дипломата, неуважение к правам человека - это попытка избежать контроля со стороны мирового сообщества и беспрепятственно аннексировать чужие территории.

Кислица призвал Совбез ООН уделять особое внимание проблемам прав человека на полуострове.

"Невозможно достичь долговременного мира в изоляции от вопроса прав человека", - отметил он.