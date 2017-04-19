 

Совбезу ООН указали на нарушение прав человека в Крыму

19 апреля 2017 г. 11:49
Источник: Украинская правда
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Украина напомнила Совету безопасности ООН о том, что Россия нарушает права человека в оккупированном ею Крыму.
Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время выступления на заседании СБ ООН, сообщает в Twitter Украинская миссия в Организации объединенных наций.
"Оккупационная власть в Крыму осуществляет многочисленные нарушения прав человека и пытается уничтожить самобытность коренного народа - крымских татар", – сказал он.

По словам дипломата, неуважение к правам человека - это попытка избежать контроля со стороны мирового сообщества и беспрепятственно аннексировать чужие территории.
Кислица призвал Совбез ООН уделять особое внимание проблемам прав человека на полуострове.
"Невозможно достичь долговременного мира в изоляции от вопроса прав человека", - отметил он.

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