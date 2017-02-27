Совет ЕС утвердил механизм приостановки "безвиза" для третьих стран

Совет Европейского Союза утвердил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Либерализация визового режима приносит большие преимущества Евросоюзу и третьим странам. В то же время, ЕС должен быть в состоянии эффективно реагировать на случаи несоблюдения правил. Пересмотр механизма приостановки, принятый сегодня (27 февраля), способствует борьбе со злоупотреблением системой", - цитирует пресс-служба слова министра внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абелы.

Кроме того, Совет ЕС окончательно утвердил либерализацию визового режима для граждан Грузии, въезжающих в Евросоюз на срок пребывания 90 дней в течение 180-дневного периода.

В сообщении отмечается, что Совет ЕС и Европарламент должны подписать принятый регламент, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с механизмом приостановки безвизового режима для третьих стран.