Советница Трампа прокомментировала фривольную позу на фото в Овальном кабинете

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01 марта 2017 г. 16:57
Источник: Украинские новости
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Советница президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, которая забралась на диван в Овальном кабинете с ногами во время приема, прокомментировала свою фривольную позу.

Об этом сообщает The Washington Post.

Конуэй объяснила свою позу во время приема в Овальном кабинете крайней необходимостью сделать удачный кадр и переполненностью помещения. Конуэй заявила, что хотела сфотографировать Трампа под определенным углом.

"Меня попросили сделать фотографию в переполненном зале с прессой позади нас. Меня попросили сфотографировать под определенным углом и именно это я делала. Я, конечно, не имела в виду никакого неуважения, я не хотела, чтобы мои ноги были на диване", - заявила Конуэй журналистам.

Она уверена, что волну общественного недовольства и критики подняли журналисты, выступающие против президентства Трампа.

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