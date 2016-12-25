 

Советник Обамы назвал Китай большей угрозой, чем Россия

25 декабря 2016 г. 11:30
Источник: Украинская правда
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Советник президента США Барака Обамы Бен Родс заявил, что Россия представляет собой "сиюминутную" угрозу, а главной опасностью для Соединенных Штатов является Китай.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай является более сильной страной и больше позиционируется как конкурент США, чем Россия", - отметил Родс.

Родс является заместителем помощника по национальной безопасности. Он начал работать с Бараком Обамой в 2007 году в качестве спичрайтера.

Как сообщает телеканал, Родс обладал значительным влиянием в формировании внешней политики США.

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