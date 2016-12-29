Советник Путина по интернету допустил отключение России от мировой Сети

В администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что россияне должны быть готовы к ситуации, когда их отключат от мировой Сети.

Об этом в интервью одному из пропагандистских каналов заявил советник главы Кремля по интернету Герман Клименко, передает Дождь.

"Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - сказал он.

По словам Клименко, вероятность еще большего ухудшения отношений России с Западом высока, в связи с чем задача РФ - "отрегулировать российский сегмент интернета", чтобы защититься от "сценариев", подобных отключению страни от мировой Сети.

"Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", - добавил он.