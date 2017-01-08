 

Спецслужбы США в докладе о кибератаках РФ упоминают Russia Today и "троллей" в сети

08 января 2017 г. 11:12
Источник: Новое время
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Значительная часть опубликованного в пятницу, 6 января, доклада спецслужб США о российском вмешательстве в выборы американского президента посвящена телеканалу Russia Today и агентству Sputnik.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается в документе, подконтрольные Кремлю СМИ и сеть так называемых "троллей" в интернете способствовали российской кампании по влиянию на выборы.

Доклад приводит цитаты из блогов и публичных заявлений главного редактора Russia Today и Sputnik Маргариты Симоньян, свидетельствующих о связях этих СМИ с правительством России.

Напомним, что нацрозведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

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