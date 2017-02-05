США и Япония успешно испытали ракету-перехватчик совместного производства

США и Япония провели успешные испытания ракеты-перехватчика SM-3, предназначенной для уничтожения баллистических ракет ближней и средней дальности, сообщают американские СМИ со ссылкой на Военно-морские силы Соединенных Штатов.

По их информации, испытания, прошедшие на Гавайях в пятницу вечером по местному времени, были организованы ВМС, Агентством по противоракетной обороне США и Минобороны Японии.

Отмечается, что с американского военного корабля "Джон Пол Джонс" (John Paul Jones), оснащенного системой противоракетной обороны "Иджис", была выпущена SM-3, поразившая баллистическую ракету средней дальности.

"Прошедшие испытания стали важной вехой в совместной разработке ракеты SM-3. Эта ракета, созданная правительствами и компаниями США и Японии, является жизненно важной для обеих стран и позволит улучшить наши возможности по сдерживанию растущей баллистической угрозы по всему миру", - отметил глава агентства ПРО США Джеймс Сириндж.