 

США обстреливали ИГИЛ снарядами с обедненным ураном - WP

16 февраля 2017 г. 19:18
Источник: Зеркало недели

Хотя Пентагон обещал не делать этого.

Военно-воздушные силы США выпустили тысячи снарядов с обедненным ураном по террористам "Исламского государства" в Сирии в ноябре 2015 года. Это произошло фактически через несколько месяцев после того, как Пентагон пообещал не использовать спорное оружие во время рейдов.

Об этом передает лояльна к Демократической партии газета Washington Post со ссылкой на данные Пентагона.

Речь идет об использовании снаряда PGU-14 калибром 30 миллиметров, который содержит обедненный уран - побочный продукт обогащения урана для реакторов атомных электростанций. Его радиоктивность равна 0,7% от уровня, характерного для природного урана. Из-за плотности его используют в бронебойных снарядах, таких как PGU-14.

Применение такого оружия очень спорное из-за ее хоть и незначительной, но радиоактивности. Когда НАТО использовали PGU-14 в Косово в 1999 году, ООН советовало держать детей подальше от зоны применения из-за возможного влияния на здоровье. Правительство Ирака также часто указывало на негативное воздействие снарядов на здоровье людей, а также чистоту почвы и воздуха страны.

Как оказалось, 16 ноября 2015 года американский штурмовик А-10 выпустил 5265 снарядов PHU-14 в пустыне на Востоке Сирии. Удар был осуществлен по колонне нефтяного обеспечения "Исламского государства". Всего во время рейда было уничтожено 300 грузовиков с цистернами. В Пентагоне уверяют, что никто из гражданских во время атаки не пострадал. Водителей грузовиков предупредили об ударе, чтобы они могли убежать.

Перед этой операцией в Пентагоне заявили, что не будут использовать снаряды с обедненным ураном в кампании против "Исламского государства". В этом в феврале 2015 года в частности уверял пресс-секретарь международной коалиции против ИГИЛ капитан Джон Мур.

 

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