 

США оценивают шансы руководства России выжить при ядерном ударе, - Bloomberg

30 января 2017 г. 10:40
Источник: РБК-Украина
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Соединенные Штаты Америки оценивают шансы руководства России выжить при ядерном ударе. Об этом говорится в докладе, который готовят американские спецслужбы и Стратегическое командование Вооруженных сил, передает Bloomberg. Сообщается, что американские спецслужбы готовят доклад о шансах руководства России и Китая выжить и сохранить оперативный потенциал при нанесении ядерных ударов по территориям этих стран.

По данным Bloomberg, запрос на проведение такого исследования направили члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий еще при президентстве Барака Обамы. В частности, предлагается оценить вероятность выживаемости руководства обеих стран, сохранения командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в исполнении государственных программ".

Кроме того, отчет должен включать координаты расположения и описание "наземных и подземных объектов" обеспечения безопасности "политического и военного" руководства РФ и Китая, а также их оперативных штабов "на период кризиса и военного времени". В Стратегическом командовании ВС США уточняют, что на этапе подготовки отчета преждевременно разглашать какие-либо его детали.

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