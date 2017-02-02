США ослабили санкции против российского ФСБ, введенные из-за хакерских атак

Американским компаниям разрешили взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и экспорта ряда продуктов.

Министерство финансов США ослабило санкции в отношении Федеральной службы безопасности России, введенные декабре в связи с кибератками в ходе американской предвыборной кампании.

Об этом говорится в документе "Генеральная лицензия номер 1", опубликованном на сайте Минфина США.

Так, американским компаниям разрешили взаимодействие с ФСБ, которое необходимо для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда продуктов.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

При этом запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в аннексированный Крым.

В декабре прошлого года США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе ФСБ и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

В ответ на санкции США в Москве решили закрыть англо-американскую школу.