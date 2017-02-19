 

США осудили признание Россией паспортов "Л/ДНР"

19 февраля 2017 г. 13:50
Источник: Левый Берег
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Посольство США заявило, что признание Россией документов, выданных в так называемых "Донецкой и Луганской республиках", противоречит минским договоренностям.

"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожно и противоречит согласованным целям Минска", - сообщается в твиттере посольства США.

Посольство США также выразило обеспокоенность активизацией боев и применением "Градов" на линии соприкосновения и призвало к отводу тяжелого вооружения для содействия устойчивому прекращению огня на Донбассе.

Напомним, в указе президента РФ Владимира Путина от 18 февраля 2017 года сказано, что Россия признает документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

"ДНР" и "ЛНР" начали выдавать собственные "паспорта" с 2015 года. На январь 2017 года из 4 млн людей, проживающих на оккупированной территории Донецкой области, паспорта "ДНР" получили около 40 тыс. человек.

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