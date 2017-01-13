 

США отменили автоматический вид на жительство для кубинцев

13 января 2017 г. 12:06
Источник: РБК-Украина
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Соединенные Штаты Америки отменили автоматическое предоставление вида на жительство для кубинцев, передает "Радио Свобода" со ссылкой на решение Белого дома.

Сообщается, что США отменили действие 20-летнего исключения из иммиграционной политики, согласно которому граждане Кубы автоматически получали вид на жительство, если приезжали в страну даже без визы.

Кроме того, США приостановили программу по эмиграции медиков с Кубы. Сообщается, что данные изменения обсуждались с Гаваной в рамках нормализации отношений между двумя странами.

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