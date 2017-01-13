США отменили автоматический вид на жительство для кубинцев

Соединенные Штаты Америки отменили автоматическое предоставление вида на жительство для кубинцев, передает "Радио Свобода" со ссылкой на решение Белого дома.

Сообщается, что США отменили действие 20-летнего исключения из иммиграционной политики, согласно которому граждане Кубы автоматически получали вид на жительство, если приезжали в страну даже без визы.

Кроме того, США приостановили программу по эмиграции медиков с Кубы. Сообщается, что данные изменения обсуждались с Гаваной в рамках нормализации отношений между двумя странами.