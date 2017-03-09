США перебросили в Сирию дополнительные силы морской пехоты, - WP

Соединенные Штаты Америки перебросили в Сирию дополнительные подразделения морской пехоты для участия в освобождении города Ракки, который считается столицей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщили источники в Минобороны США, передает The Washington Post.

Как рассказали собеседники издания, в составе новых подразделений морской пехоты США в Сирии - артиллерийские батареи гаубиц М777 калибра 155 мм, которые должны оказывать огневую поддержку войскам при штурме Ракки.

Кроме того, дополнительные подразделения морской пехоты будут обеспечивать безопасность военнослужащих США и станут частью логистической схемы снабжения экспедиционных сил. В Пентагоне заявили, что не будут комментировать размещение своих войск в Сирии по соображениям безопасности.