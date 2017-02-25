 

США планируют через несколько лет разместить F-35 на Ближнем Востоке

25 февраля 2017 г. 15:46
Источник: 112.ua
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США собираются разместить истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" через несколько лет, пишет газета Defense News со ссылкой на главу боевого авиационного командования Герберта Карлисла.

"Размещение на Ближнем Востоке… запланировано через несколько лет", — заявил Карлисл, добавив, что небольшие поставки F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут быть осуществлены уже этой весной.

По мнению военного, F-35 могут значительно помочь силам ВВС США в Сирии и Ираке. Как пишет издание, российские и сирийские военные разместили действующие зенитные ракетные комплексы на территории Сирии для защиты важных объектов. "Если посмотреть на части Сирии, внутри этой зоны существует довольно плотная противовоздушная угроза. Мы стараемся разрешать спорные вопросы. Мы стараемся убедиться, что они знают, что, конечно, они не должны подсвечивать наши самолеты, но эти системы действуют в той среде. Они не освещают наши самолеты каким-либо типом радиолокаторов визирования цели в большом количестве или в значительной степени… Но эти радары активны", — заявил он.

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