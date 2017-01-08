США пообещали увеличить масштаб военных учений в Европе для сдерживания России

США увеличат масштабы и сложность военных учений на территории Европы для сдерживания российской агрессии, сообщил заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рэй.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. Это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержки Европы, ее целостности, свободы, процветания и мира", - цитирует его заявление Reuters, сделанное после прибытия в Германию 2800 единиц военной техники из США.

Рэй подчеркнул, что почти 70 тысяч американских военнослужащих в Европе адаптируются к быстро меняющимся стратегическим задачам, таким как военные операции России в Украине, миграционные потоки из Сирии и исламистский радикализм.

"Мы также будем увеличивать масштабы и сложность многих военных учений, сосредотачивая внимание на взаимодействии, противоракетной обороне и операциях реагирования на кризис", - сказал Рэй.