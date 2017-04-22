США предъявили обвинение задержанному в Испании российскому хакеру

22 апреля 2017 г. 17:18
Источник: Рбк-Украина
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Федеральный суд присяжных в Бриджпорте, штат Коннектикут, предъявил обвинение в нескольких киберпреступлениях россиянину Петру Левашову, задержанному в апреле в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента юстиции США.

"Кибереступления связаны с предполагаемой деятельностью ботнета Kelihos - глобальной сети из десятков тысяч зараженных компьютеров, которая использовалась для сбора учетных данных для входа в систему, рассылки массовых спам-писем, а также установки других вредоносных программ", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в обвинительном заключении указано, что "бот-сеть" представляет собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать всю компьютерную сеть без ведома или согласия владельцев компьютеров.

Левашова подозревают в том, что он контролировал и управлял ботнетом Kelihos, чтобы собирать личную информацию и средства идентификации, включая адреса электронной почты, имена пользователей и логины и пароли, с зараженных компьютеров.
 

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