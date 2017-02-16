 

США призывают Украину снять препятствия для поставок угля с Донбасса

16 февраля 2017 г. 20:41
Источник: Укринформ
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Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией с блокированием поставок угля с оккупированного Донбасса на контролируемую правительством территорию Украины и призвали предпринять "краткосрочные шаги", чтобы предотвратить осложнение ситуации для украинцев.

Об этом говорится в официальном заявлении Посольства США в Украине, распространенном в четверг.

"Мы обеспокоены нынешним препятствованием поставкам угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и потенциальным влиянием ситуации на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины", - говорится в документе.

США призвали стороны провести встречу, чтобы принять меры, "которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев по обе стороны".

Кроме того, в заявлении содержится призыв к правительству Украины "ускорить выполнение необходимых реформ в энергетическом секторе с целью более полного удовлетворения потребностей украинского народа".

Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышению энергоэффективности и сведению к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усиления энергетической безопасности", подчеркнули в Посольстве США в Украине.

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