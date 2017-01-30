США «усложнили жизнь» россиянам после указа Трампа

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об изменении миграционной политики усложнит выдачу виз гражданам РФ.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на американское посольство.

Как отметили в диппредставительстве, указ будет касаться положения, согласно которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседования, если предыдущая виза закончилась менее 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев.

Изменения связанные с приостановлением указом Трампа программы Visa Interview Waiver, по которой неэммигрантские визы можно получать повторно без собеседования.

Как известно, 27 января президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней приостановил американскую программу приема беженцев и на 90 дней запретил въезд в США гражданам семи стран: Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.