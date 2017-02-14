 

США, Южная Корея и Япония активизируют обмен разведданными

14 февраля 2017 г. 17:22
Источник: Левый берег
6 просмотров

Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как КНДР провела испытания баллистической ракеты.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

По данным Минобороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.

По информации южнокорейского агентства "Ренхап", американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал КНДР "большой-большой проблемой", с которой необходимо серьезно разбираться.

Ранее Совбез ООН единогласно осудил запуск баллистической ракеты КНДР.

Напомним, что Китай возложил ответственность за запуск ракеты КНДР на США и Южную Корею.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.