США, Южная Корея и Япония активизируют обмен разведданными

Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как КНДР провела испытания баллистической ракеты.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

По данным Минобороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.

По информации южнокорейского агентства "Ренхап", американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал КНДР "большой-большой проблемой", с которой необходимо серьезно разбираться.

Ранее Совбез ООН единогласно осудил запуск баллистической ракеты КНДР.

Напомним, что Китай возложил ответственность за запуск ракеты КНДР на США и Южную Корею.