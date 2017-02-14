США, Южная Корея и Япония активизируют обмен разведданными

Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как КНДР провела испытания баллистической ракеты.
Об этом сообщает "Русская служба ВВС".
По данным Минобороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.
По информации южнокорейского агентства "Ренхап", американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал КНДР "большой-большой проблемой", с которой необходимо серьезно разбираться.
Ранее Совбез ООН единогласно осудил запуск баллистической ракеты КНДР.
Напомним, что Китай возложил ответственность за запуск ракеты КНДР на США и Южную Корею.