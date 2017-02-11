США заблокировали назначение палестинца представителем ООН в Ливии

Соединенные Штаты Америки выступили против назначения палестинца в качестве посланника ООН в Ливии.

Об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты возразили в пятницу против выбора Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем новым представителем ООН в Ливии бывшего палестинского премьер-министра Салама Файяда", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что пока непонятно, приведет ли такая позиция США к прекращению выдвижения Файяда.

"Соединенные Штаты разочарованы, когда увидели письмо о намерении назначить бывшего премьер-министра Палестинской Администрации, руководителем миссии ООН в Ливии", – говорится в заявлении представителя США при ООН Никки Хейли.

"Слишком долго акценты в ООН был несправедливо смещены в пользу Палестинской автономии в ущерб интересам нашего союзника Израиля", – сказала она.

Также Хейли добавила, что США "на данный момент не признают палестинского государства и не хотят чтобы одобрение подобного назначения было воспринято как сигнал о признании Палестины".

Также посол США в ООН заявила, что Вашингтон призывает Израиль и палестинцев "собраться и решить их конфликт".

Стоит добавить, Генсек ООН Гутерриш выбрал Файяда в качестве посла в Ливии вместо немецкого дипломата Мартина Коблера, который был представителем ООН в Ливии с ноября 2015 года.

Отметим, что Салам Файяд получил образование в Техасе, работал в МВФ, был премьер-министром Палестинской автономии с 2007 по 2013 год.

Он получил высокую оценку международного сообщества за борьбу с коррупцией и создание эффективных палестинских государственных институтов.