 

Стало известно, во сколько обошлись Евросоюзу в 2015 году санкции против России

06 января 2017 г. 10:13
Источник: Новое Время
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В результате введения Европейским Союзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро, говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO).

Исследование было осуществлено по заказу министерства экономики Австрии и опубликованное изданием Der Standard 5 января, передает Deutsche Welle.

По данным документа, санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

При этом исследование указывает на то, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций ослабилась бы заметно. Всего лишь 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи.

Уточняется, что без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 млрд евро.

Напомним, действие введенных еще в 2014 году санкций ЕС в отношении России недавно продлили до 31 июля 2017 года.

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