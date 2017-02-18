Стець исключил блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Министр информационной политики Юрий Стець исключил возможность блокировки в Украине российских социальных сетей "Однокласники" и "ВКонтакте".

"Первое – это не урегулировано законодательно. Второе – если мы начнем это делать, где гарантия, что власть не войдет во вкус и не начнет закрывать все подряд? А может, другой скажет: "Закрой Фейсбук!"? Не будет такого. Иначе мы доиграемся. Интернет – это свободное поле", - сказал он в интервью "Цензору".

"Что касается отдельных ресурсов. И там есть все что угодно: начиная от детского порно, заканчивая, ресурсами, которые ведут антигосударственную политику. Ввиду того, что это не урегулировано никоим образом законами, есть такая штука, называется бессилие. Оно закончится тогда, когда парламенту будет предложен ряд изменений в Закон об информации, или будут предложены новые законы. В Доктрине, которую, я очень жду, есть понимание, что этим нужно заниматься. Я буду вносить через Кабмин предложения по этому поводу. Безумие, которое творится в интернете, - не может твориться. Но шашкой наголо тоже не может быть", - добавил Стець.

Предложение заблокировать "Однокласники" и "ВКонтакте" накануне высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. По его мнению, эти социальные сети контролируются российскими спецслужами и служат каналом для распространения российской пропаганды. На следующий день он предложил также заблокировать Mail.ru.

"Одноклассники" и VK - самые популярные соцсети в Украине. По оценке корпорации Corestone (занимается интеллектуальной аналитикой и big data), охват "ВКонтакте" в Украине - 67%, "Одноклассников" - 48%. Американские социальные сети идут с отставанием: у Facebook - 42%, у Twitter - только 18%.