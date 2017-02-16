Столтенберг заявил о решении НАТО усилить присутствие в Черном море

НАТО приняло решение усилить присутствие в Черном море, сообщил глава Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем увеличивать присутствие в Черном море, но это будет оборонное присутствие, и ни в коем случае не будет направлено на провокации конфликтов или на рост напряженности - это один элемент в увеличении оборонной силы НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что все действия будут соответствовать международным обязательствам и конвенции Монтре.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-участники Альянса согласились с требованием США увеличить расходы на оборону. По его словам Литва и Румыния уже обязались увеличить оборонные расходы до уровня 2% от ВВП в ближайшее время.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис выдвинул союзникам по НАТО ультиматум относительно финансирования бюджета Альянса. Глава Пентагона заявил, что если страны-члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону, то США могут пересмотреть свое отношение к ним.

В настоящее время только пять из 28 стран-членов НАТО тратят на оборону необходимые 2% от ВВП: Великобритания, Эстония, Польша, Греция и США.