Суд арестовал резиденцию президента Украины в Крыму

Суд арестовал резиденцию президента Украины в Форосе (аннексированный Россией Крым).

Об этом в интервью сообщил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

"Нами ведется следствие, в рамках которого наложен арест (на резиденцию президента Украины в Форосе)", - сказал он.

Он отметил, что согласно действующему законодательству арест, как мера обеспечения иска прокурора, накладывается исключительно на имущество собственника, в данном случае собственником является Украина.

Также прокурор добавил, что, учитывая положения закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", меры по аресту частного имущества не принимались из-за отсутствии оснований.