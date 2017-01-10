Суд наложил арест на элитный алкоголь из резиденции Януковича

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10 января 2017 г. 14:33
Источник: РБК-Украина
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Печерский районный суд Киева наложил арест на тысячу бутылок алкогольных напитков из резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что суд постановил арестовать элитный алкоголь в рамках расследования дела об отчуждении резиденции у государства. Среди арестованных экземпляров есть вина со 100-летней выдержкой.

"Арест наложен для обеспечения уголовного производства и возмещения убытков, нанесенных государству", - говорится в постановлении.

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