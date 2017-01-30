 

Суд не увидел коррупции в действиях Максима Мусеева

30 января 2017 г. 19:04
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Сегодня Дзержинский райсуд рассмотрел обращение прокуратуры в котором говорилось о том, что Мусеев совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (принятие решения в условиях реального конфликта интересов).

Было установлено, что 24 февраля 2016 во время сессии Харьковского горсовета при рассмотрении вопроса "О предоставлении юридическим и физическим лицам земельных участков для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений» ООО «Фронт» изменен вид использования земельного участка площадью 0,5783 га.

Стоит отметить, что Мусеев входил в состав соучредителей этого предприятия до 2012 года. Вместе с ним в 2008 году, например, соучредителем был его отец - Сергей Мусеев и Владимир Горбатовского. А директором было указано Константина Бронникова, который вместе с Сергеем Мусеевым работал в метрополитене.

26 декабря 2012 Мусеев отступил свою долю в уставном капитале своей матери - Нине Дмитриевне Мусеева, которая на момент принятия решения сессией была среди учредителей.

 

Но голосование в пользу предприятия матери суд не посчитал конфликтом интересов, решив, что нет достаточных доказательств того, что депутат сам получил какую-либо выгоду. Кроме того, отметили в суде, он действовал коллегиально и мог не знать о каком ООО «Фронт» идет речь, так как фирм с таким названием в Украине около сотни

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