Суд обязал НАБУ закрыть производство по "делу Мартыненко"

Соломенский районный суд г.Киева 11 января рассмотрел жалобу адвоката бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Петра Бойко и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в течение 10 дней принять решение о закрытии уголовного производства относительно его подзащитного.

Как сообщила в четверг пресс-служба Н.Мартыненко, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - цитирует слова Н.Мартыненко пресс-служба нардепа.

О других деталях судебного решения будет сообщено дополнительно после объявления его мотивировочной части 16 января.