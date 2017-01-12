 

Суд обязал НАБУ закрыть производство по "делу Мартыненко"

12 января 2017 г. 12:40
Источник: Интерфакс-Украина
33 просмотра

Соломенский районный суд г.Киева 11 января рассмотрел жалобу адвоката бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Петра Бойко и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в течение 10 дней принять решение о закрытии уголовного производства относительно его подзащитного.

Как сообщила в четверг пресс-служба Н.Мартыненко, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - цитирует слова Н.Мартыненко пресс-служба нардепа.

О других деталях судебного решения будет сообщено дополнительно после объявления его мотивировочной части 16 января.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.