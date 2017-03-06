Суд ООН в Гааге изберет меру пресечения по иску Украины к РФ в течение нескольких недель

На этой неделе Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по избранию меры пресечения в рамках иска, который был подан Украиной к России за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

В запросе о применении мер пресечения Украина просит суд обязать Российскую Федерацию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

Слушания должны продлиться четыре дня. В понедельник и среду свои аргументы будет представлять Украина, во вторник и четверг - Россия. Слушания будут начинаться каждый день в 11 часов по киевскому времени.

Как правило, суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер пресечения в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель.

Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд ООН должен определить расписание, по которому стороны будут предоставлять процессуальные документы, после чего будут назначены устные слушания.

Напомним, 16 января Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

Согласно тексту иска, Украина просит признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям, осуществляющим террористические акты в Украине. В частности речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить российским чиновникам финансировать терроризм и привлечь всех причастных к этому к ответственности. В частности речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсаций всем, кто пострадал от действия пророссийских террористических формирований. Речь идет о гражданских жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также Россия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.