 

Суд ООН в мае определит календарное расписание рассмотрения по существу дела "Украина против России" - МИД

19 апреля 2017 г. 22:15
Источник: УНИАН
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Сейчас мы выходим на следующую стадию - это рассмотрение дела по существу, отметила Зеркаль.

В мае Международный суд ООН определит календарное расписание рассмотрения по существу дела "Украина против России".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в среду в Гааге в интервью журналистам после завершения слушания решения Суда относительно временных предупредительных мер в отношении России сообщила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Сейчас мы выходим на следующую стадию - это рассмотрение дела по существу. В мае мы будем здесь собираться сторонами, чтобы Суд определился, каким будет календарное расписание рассмотрения дела по существу", - сказала она.

Международный суд ООН сегодня огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Временные предупредительные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.

 

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