 

Суд отказал адвокатам в переносе заседания по Насирову

05 марта 2017 г. 12:34
Источник: Интерфакс - Украина
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Соломенский районный суд Киева отказал адвокатам главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в ходатайстве с просьбой отложить судебное заседание до того момента, пока прокуроры не докажут, что подозреваемый может принимать участие в рассмотрении вопроса об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь прокуроры предложили допросить в суде врача в качестве свидетеля. Но защитники Р.Насирова настаивали, что сначала нужно провести ему обследование состояния здоровья, которое еще не осуществлялось в воскресенье.

Лежащий на каталке в камере в зале заседаний Р.Насиров попросил суд дать ему время завершить обследование, чтобы стабилизировать свое состояние. "Потому что я не готов – риск инфаркта. И после этого я готов принимать участие в заседании и защищать себя в этом деле", - отметил он.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к материалам дела справки Института кардиологии им.Стражеско о том, что подозреваемый по состоянию здоровья может принимать участие в заседании.

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