Суд отказал Насирову в проведении медицинской экспертизы

Соломенский районный суд Киева отказал защите отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизы относительно определения его состояния здоровья.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро у себя в Twitter.

Перед этим Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника.

Насирову инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями председателя ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Онищенко успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада 5 июля сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.