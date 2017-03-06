Суд отклонил ходатайство об отводе судьи в деле Насирова

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06 марта 2017 г. 12:31
Источник: Новое Время

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова об отводе судьи Александра Бобровника.

Такое решение огласила судья Соломенского райсуда Елена Букина после рассмотрения ходатайства защиты, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что суд не усмотрел оснований для удовлетворения ходатайства защиты Насирова.

Напомним, утром 6 марта под зданием Шевченковского районного суда Киева, где находится глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, продолжают дежурить активисты различных общественных организаций.

Ранее адвокат Александр Лисак сообщил, что отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров намерен оставаться в Соломенском районном суде Киева до рассмотрения дела.

Насирову инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями председателя ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргазвыдобування, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Онищенко успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада 5 июля сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.

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