Суд отпустил экс-нардепа Мартыненко на поруки

Суд отпустил бывшего народного депутата фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко на поруки.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева.

"Применить к подозреваемому Мартыненко Николаю Владимировичу меру пресечения в виде личного поручительства", - заявил судья Александр Бобровник.

Поручителями были признаны ряд народных депутатов от фракции "Народный фронт", министр молодежи и спорта Игорь Жданов, заместитель председателя ЦИК Андрей Магера и другие. Мера пресечения будет действовать вплоть до 20 июня 2017 года.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ходатайствовало в суде об избрании Мартыненко меры пресечения в виде ареста на срок 60 суток или залога на сумму в 300 млн гривен. Николай Мартыненко был задержан 20 апреля силами детективов НАБУ. Ведомство сообщило, что экс-нардеп может быть причастен к растрате более 17 млн долларов на закупках уранового концентрата по завышенным ценам. Мартыненко, по данным расследования, задержали по подозрению в создании преступной организации и растрате имущества в деле о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" при закупке уранового концентрата.

По словам главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого, Мартыненко грозит от 8 до 12 лет заключения.

Напомним, вчера также был задержан еще один подозреваемый по делу об убытках на ГП "Восточного ГОК" - Сергей Перелома. По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "ВостГОК".

