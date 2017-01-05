Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ефремова

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05 января 2017 г. 16:45
Источник: Зеркало недели
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Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва Александру Ефремову. Новой датой стало 17 января.

В суде ситуацию с переносом даты рассмотрения апелляции объяснили недостаточной укомплектованностью судейской коллегии. Такая коллегия не является полномочной, и рассматривать жалобу не может. Точное время заседания 17 января не называется, соответствующая информация на сайте Апелляционного суда Киева отсутствует.

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