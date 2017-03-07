 

Суд решил заключить Романа Насирова под стражу до 30 апреля

07 марта 2017 г. 11:07
Источник: 112.UA
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Суд избрал меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 30 апреля. Размер залога был определен в размере 100 млн грн. Таким образом, ходатайство прокуроров САП было удовлетворено частично.

Суд избрал меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 30 апреля. Размер залога был определен в размере 100 млн грн. Таким образом, ходатайство прокуроров САП было удовлетворено частично.

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