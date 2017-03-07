Суд решил заключить Романа Насирова под стражу до 30 апреля

Суд избрал меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 30 апреля. Размер залога был определен в размере 100 млн грн. Таким образом, ходатайство прокуроров САП было удовлетворено частично.

Суд избрал меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей на срок 60 дней до 30 апреля. Размер залога был определен в размере 100 млн грн. Таким образом, ходатайство прокуроров САП было удовлетворено частично.