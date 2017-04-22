Суд в США приговорил сына депутата Госдумы РФ к к 27 годам тюрьмы

Федеральный суд в Сиэтле приговорил российского гражданина Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, передает ВВС.

В августе прошлого года Роман Селезнев был осужден за мошенничество, компьютерный взлом, хранение незаконно приобретенных кредиток и хищение личных данных.

В письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак, осужденный назвал приговор "равносильным смертному" и "незаслуженным", а также попросил помощи у российских властей.

"Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", - говорится в заявлении.

Отец Селезнева в комментарии агентству РИА Новости назвал приговор "предрешенным и людоедским".

Суд в Сиэтле отказался принять во внимание признательные показания Селезнева. Судья Ричард Джонс пояснил, что признание уже после вердикта присяжных "не соответствовало ожиданиям суда".

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Отец Селезнева и российский МИД расценили задержание как похищение. Американские правоохранительные органы заявили, что задержание россиянина было произведено в строгом соответствии с международным правом.