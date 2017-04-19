 

Суд вернул Насирову паспорта

19 апреля 2017 г. 17:50
Источник: РБК-Украина
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Апелляционный суд частично удовлетворил жалобы адвокатов отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о снятии ареста с имущества чиновника. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко.

Он сообщил, что суд постановил вернуть Насирову его паспорта и другие документы. Среди них -  паспорт гражданина Украины, 2 заграничных паспорта, и дипломатический паспорт. В то же время, суд не снял арест с материальных ценностей главы ГФС - золотые слитки, часы, наличные денежные средства.

 

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