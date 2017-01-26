Судьи не хотят рассматривать дела об убийствах активистов на Майдане, - Горбатюк

Начальник отдела специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что судьи не хотят рассматривать дела об убийствах активистов на Майдане и поэтому массово берут "самоотводы". Об этом он сообщил телеканалу "112 Украина".

"Есть массовые самоотводы, как это произошло в деле командира харьковского "Беркута", где судьи Деснянского суда практически всем составом взяли самоотвод по рассмотрению этого производства. Оно ушло на определение подсудности в другой суд. В течение 8 месяцев даже к рассмотрению по существу только приступили", - заявил Горбатюк. Несмотря на это Горбатюк заявляет, что определенные сдвиги в расследованиях все же есть и работа продолжается.

Так, например, несколько дней назад завершилось расследование в отношении бывшего заместителя начальника Днепровского районного управления, начальника следственного подразделения, его заместителя и 4 следователей, которым инкриминировалось привлечение заведомо невиновных людей к уголовной ответственности.

Также Горбатюк сообщает об определенном прогрессе в расследовании убийств на Майдане Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеныка.