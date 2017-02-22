 

Судмедэксперты не смогли установить причину смерти Чуркина - AP

22 февраля 2017 г. 9:43
Источник: Новое Время
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Американские судмедэксперты не смогли определить причину смерти российского посла в ООН Виталия Чуркина, передает The Associated Press.

Согласно сообщению агентства, медицинские эксперты Нью-Йорка пришли к выводу, что установление причины смерти дипломата требует дополнительного изучения и может занять несколько недель.

Напомним, Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года за день до своего 65-летия. Его госпитализировали из здания постоянного представительства России при ООН на Манхэттене без сознания.

По предварительным данным, дипломат умер от сердечного приступа.
 

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