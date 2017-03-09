Судья Чаус попросил убежище в Молдове

Беглый судья Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил Морарь.